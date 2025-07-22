التصريح بدفن عامل سقط من عقار أثناء عمله في القاهرة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بأحد العقارات في مدينة نصر.

دفن جثة عامل سقط من عقار في القاهرة

وصرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط عامل من الطابق الثالث بأحد العقارات في مدينة نصر.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة ، وتبين العثور على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات وكسور ونزيف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن العامل لفظ أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.