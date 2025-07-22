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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. حسن مصطفى يصل القاهرة ويتابع آخر استعدادات مصر لمونديال الناشئين

كرة اليد
كرة اليد
رباب الهواري

يصل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يحضر  د. حسن مصطفى سلسلة  اجتماعات مكثفة مع اللجنة المنظمة برئاسة خالد فتحي رئيس اللجنة المنظمة العليا و  اتحاد اليد و الشركة المتحدة للرياضة، ووزارة الشباب والرياضة، للاطمئنان على كافة الترتيبات والتجهيزات قبل انطلاق البطولة العالمية..

كما سيتم مواصلة الترتيب مع بعض الوزارات المعنية من اجل التنسق وضمان ترتيب لتنظيم يليق بقيمة مصر .

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

الأتحاد المصرى لكرة اليد كرة اليد مونديال الناشئين لليد بطولة العالم لليد تحت 18سنة أخبار الرياضة

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