أحمد أبو مسلم: سعيد بعودة محمد شريف للأهلي.. وشوبير يستحق فرصة

أشاد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي الأسبق، بالأداء الذي قدمه الفارس الأحمر في أولى مبارياته الودية أمام الملعب التونسي ضمن معسكر الإعداد في طبرقة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل منظم ويملك وفرة كبيرة من النجوم في مختلف المراكز، ما يضع المدير الفني خوسيه ريبيرو أمام تحدٍ صعب لاختيار التشكيلة الأساسية.

وخلال مداخلته في برنامج "الماتش" مع الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، أشار أبو مسلم إلى أن الهدف الوحيد الذي استقبله الأهلي في اللقاء جاء نتيجة "خطأ فادح" من الحارس محمد الشناوي، مطالبًا الجهاز الفني بإعطاء الفرصة للحارس مصطفى شوبير خلال المباريات المقبلة، مؤكدًا أنه يتميز باللعب بقدمه مقارنةً بالشناوي.

وعن الوضع الهجومي للفريق، شدد أبو مسلم على ضرورة التعاقد مع مهاجم جديد خلال الفترة الحالية، ليكون بديلًا مناسبًا لوسام أبو علي، مشيرًا إلى أنه غير مقتنع بالمهاجم جراديشار حتى الآن، وأن الفريق بحاجة إلى مهاجم يملك حسًا تهديفيًا أعلى.

كما عبّر نجم الأهلي الأسبق عن سعادته بعودة محمد شريف للفريق، واصفًا إياه بالمهاجم المميز الذي يُعد إضافة قوية للخط الأمامي، خاصةً في ظل خبرته السابقة مع القلعة الحمراء وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص.

