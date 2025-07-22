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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط وفرة في المعروض وتوسع في ضخ الكميات من قبل منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وأفاد عدد من التجار أن السوق يشهد حالة من الهدوء النسبي في الطلب، في حين تواصل منافذ الدولة طرح اللحوم بأسعار تنافسية، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات خلال الأيام الماضية.

وفيما يلي متوسط أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.

اللحوم البلدية الكندوز من 310 إلى 350 جنيهًا للكيلو

اللحوم البلدي المفرومة من 320 إلى 370 جنيهًا للكيلو حسب درجة التصنيف

اللحم البتلو من 380 إلى 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه للكيلو

الريش الضاني البلدي من 390 إلى 450 جنيهًا للكيلو


أسعار اللحوم المستوردة :


اللحوم الضأن المستورد المبرد من 195 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

الكندوز المستورد المجمد من 170 إلى 195 جنيهًا للكيلو

اللحم البرازيلي المجمد من 160 إلى 180 جنيهًا للكيلو

الكبدة المجمدة المستوردة من 130 إلى 150 جنيهًا للكيلو

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر منافذها الرسمية كميات كبيرة من اللحوم السودانية الحية بسعر 220 جنيهًا للكيلو، إلى جانب طرح لحوم مجمدة بأسعار مخفضة ضمن معارض «أهلاً عيد الأضحى» المنتشرة في المحافظات.

وأكد مسؤولو منافذ التوزيع أن المعروض من اللحوم بأنواعها يكفي لتلبية احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، ولا توجد مؤشرات على ارتفاع الأسعار في ظل ثبات التكلفة الاستيرادية وهدوء أسعار الأعلاف نسبيًا.

اللحوم البلدية وزارة التموين الأسواق المحلية

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