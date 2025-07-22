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توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، حالة من النشاط السياحي المكثف مع وصول قرابة 6 آلاف سائح أجنبي على متن 36 رحلة طيران دولية، قادمة من عدة دول أوروبية، وذلك ضمن خطة تشغيل أسبوعية تستمر حتى الجمعة المقبلة، وتضم 175 رحلة جوية، في مؤشر واضح على تنامي الحركة السياحية بالمنطقة.

وتسير حركة استقبال الرحلات بسلاسة، حيث تواصل سلطات المطار تطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية بكفاءة، بالتوازي مع اتخاذ التدابير الاحترازية لضمان سلامة الزائرين. ويتم نقل السائحين فور انتهاء إجراءات الوصول إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، للاستمتاع بأجواء البحر الأحمر ومنتجعات مرسى علم ذات السمعة العالمية.

وتُظهر جداول التشغيل اليومية تنوعًا كبيرًا في مصادر الرحلات، حيث تستقبل صالة الوصول اليوم 16 رحلة من بولندا، و8 رحلات من التشيك، ورحلتين من النمسا، ورحلة من كل من سلوفاكيا وهولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى 5 رحلات من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا، ما يعكس ثقة الأسواق الأوروبية في المقصد السياحي المصري.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الحركة السياحية المكثفة في رفع نسب الإشغال بفنادق مرسى علم، التي تشهد حاليًا إقبالًا متزايدًا، في ظل ما تتمتع به المنطقة من طقس مشمس ومقومات بيئية وبحرية متميزة، تجعلها وجهة مفضلة للسياحة الشاطئية والغطس والأنشطة البحرية.

البحر الأحمر الغردقة مطار مرسى علم مطار مرسى منتجعات مرسى علم

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