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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حزبا بن جفير وسموتيرتش يناقشان تهجير أهالي غزة وإقامة مستوطنات يهودية

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن حزبي بن جفير وسموتيرتش يعقدان جلسة خاصة لمناقشة تطبيق خطة تهجير أهالي غزة وإقامة مستوطنات يهودية بالقطاع.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أزمة مياه كارثية تهدد حياتهم وصحتهم، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وتشير دراسات متخصصة إلى أن نحو 97% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب الاعتماد على حوض مياه جوفية مالح ومُلوث، وعدم كفاية محطات تحلية المياه التي دُمّر معظمها أو توقفت عن العمل.

ولم تكن أزمة المياه في غزة وليدة الحرب الأخيرة، حتى قبل اندلاعها، كان الوضع المائي في القطاع يصنف ضمن المناطق الأكثر حرجًا في العالم.

واعتمد السكان بشكل شبه كلي على حوض مياه جوفية ساحلي يعاني من فرط الاستخراج، ما أدى إلى تغلغل مياه البحر المالحة وتلوثه بمياه الصرف الصحي.

بن جفير أهالي غزة غزة القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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