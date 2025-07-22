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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية .. فيفو تغزو الأسواق بحاسوب جديد إليك أهم مواصفاته

جهاز Vivobook 14
جهاز Vivobook 14
لمياء الياسين

تُوسّع شركة أسوس مجموعة حواسيبها الذكية  بإطلاق جهازها الجديد Vivobook 14 المزود بمعالج Snapdragon X، وهو مصمم لتلبية احتياجات الطلاب والمحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء. إليكم مواصفات الجهاز وميزاته وسعره.

مواصفات و مميزات لابتوب اسوس فيفوبوك 14
 

يعمل جهاز Vivobook 14 الجديد بمعالج Snapdragon X1  ووحدة معالجة رسوميات Adreno مدمجة من Qualcomm إضافة إلى تعزيزه للعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل Windows Copilot وإنشاء الصور.

 يأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت تعمل بتردد 8448 ميجاهرتز، وقرص تخزين SSD من نوع PCIe 4.0 NVMe بسعة 512 جيجابايت.

 جهاز Vivobook 14

يتميز جهاز Vivobook 14 بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بدقة FHD+ (1920×1200) ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 300 شمعة، وحماية للعينين 

 أما فيما يتعلق بالاتصال، فيوفر الكمبيوتر المحمول تقنيات Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3، ومنفذي USB 4.0 Type-C، وUSB 3.2 Type-A، وHDMI 2.1، ومنفذ صوت مدمج مقاس 3.5 مم.

أسوس فيفوبوك 14
 

 يأتي جهاز Vivobook 14 مزودًا بكاميرا IR عالية الدقة بالكامل ويعمل بنظام Windows 11 Home، 

يوفر جهاز Vivobook 14  عمر بطارية يصل إلى 29 ساعة باستخدام بطارية 50 واط/ساعة مع شحن سريع بقدرة 65 واط. 

يزن الجهاز 1.49 كجم فقط، وسمكه 17.9 مم، ويدعم المتانة العسكرية.

سعر وتوافر Asus Vivobook 14 

أما عن سعر جهاز Asus Vivobook 14 من 65,990 روبية هندية، وهو متوفر ابتداءً من اليوم عبر Flipkart. يأتي الجهاز بإصدار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

شركة أسوس لابتوب اسوس الذكاء الاصطناعي الكمبيوتر المحمول ذاكرة الوصول العشوائي

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