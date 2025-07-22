المنوفي: أسعار الأجبان ترتفع بشكل كبير في الأسواق.. وكيلو اللبن السائب يصل إلى 37 جنيهًا

شهدت الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية موجة جديدة من ارتفاع أسعار منتجات الألبان، على رأسها الأجبان، حيث أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الجبن شهدت زيادات ملحوظة، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة إنتاج الألبان ومشتقاتها.

وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن سعر كيلو اللبن السائب سجل ما بين 35 إلى 37 جنيهًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأجبان، موضحًا أن سعر كيلو الجبن البراميلي وصل إلى ما بين 200 و220 جنيهًا، كما ارتفع سعر الجبن الرومي ليتراوح بين 240 و260 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الجبن الأبيض الشعبي نحو 90 جنيهًا للكيلو.

وأرجع المنوفي هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والنقل، ما أدى إلى تضاعف تكلفة التصنيع والتوزيع، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب المنوفي بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مشددًا على أهمية دعم الصناعة المحلية للألبان والعمل على استقرار مدخلات الإنتاج بما يسهم في الحد من تقلبات الأسعار وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك.