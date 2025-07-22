طوارئ بصحة الوادى الجديد استعدادا لموجة الحر

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد جولة ميدانية بمستشفى حميات الخارجة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث قام بمتابعة سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة سجل الحالات وتقييم الأداء الطبي والتمريضي.

وأكد "صبحي" على ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد الدائم، لا سيما في ظل الموجات الحارة وانتشار بعض الأمراض الموسمية، مشددًا على حسن استقبال المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم دون تأخير، والتقى بالفريق الطبي والعاملين، ووجه لهم الشكر على جهودهم، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية يبدأ من مواقع العمل الميداني، والاستماع المباشر لاحتياجات الطواقم الطبية.



وأضاف صبحى أن هذه الجولة ضمن خطة المرور الدوري على المنشآت الصحية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي الوادي الجديد.