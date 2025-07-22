الحكم على مدرب كونغ فو متهم بالتعدي على تلميذة في حدائق الأهرام 22 سبتمبر

حجزت المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة مدرب كونغ فو متهم بهتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام لجلسة 22 سبتمبر للحكم.

وحددت جهات التحقيق المختصة جلسة 20 يوليو، أولى جلسات محاكمة مدرب كونغ فو على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذته بمدرسة لغات في حدائق الأهرام.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، اتهام مدرب كونغ فو بهتك عرض تلميذته، داخل مدرسة بحدائق الأهرام.

وجاء في أمر الإحالة أن الشاهدة الأولى ح. ف - 50 سنة - ربة منزل، أقرت لما علمته من ابنتها من تعديه عليها أكثر من مرة على مدار سنة كاملة، وذلك خلال تدريبها على ألعاب رياضية بالمدرسة، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها.

وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء على لسان الشاهدة الأولى، بتعدي المتهم على المجني عليها أكثر من مرة.

وبالاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها، تبين أنها طفلة لم تتجاوز الـ 10 سنوات، وبورود تقرير الطب الشرعي بالكشف عن المجني عليها، تبين أنها سليمة الأعضاء البشرية الخارجية، وتبين وجود تمزق قديم بغشاء البكارة، أي أنه يتعذر على وجه الدقة تحديد وقت الإصابة، كما لم يتبين أي ادعاء واضح فنيًا يشير للتعدي عليها.

ووجهت جهات التحقيق المختصة للمتهم أنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم الهرم، واقع المتهم المجني عليها الطفلة م. م أكثر من مرة لكونه مدربها الخاص مستغلا صغر سنها، وأنه أوهمها بأنه سيتزوج منها