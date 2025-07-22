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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم الكترونيًا لـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس .

رابط التقديم

يمكن الآن  التقديم الكترونيًا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط الالكتروني:  https://emis.gov.eg/ 
 

موعد اختبارات القبول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” في الفترة من يوم السبت الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تجري اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ وحتى يوم الخميس الموافق  ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك للطلاب المستويين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

شروط التقديم

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن شروط التقدم الخاصة بكل مدرسة على النحو الآتي :

أولا : الشروط العامة :
- أن يكون الطالب مصري الجنسية
- ألا يزيد عمر الطالب في ١/ ١٠/ ٢٠٢٥  عن ١٨ عامًا. 
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ثانيا : شروط خاصة:
يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤,٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .

المستندات المطلوبة

وتوضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الالكترونى لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات الآتية:

* عدد "۲" صورة شخصية للطالب
* صورة طبق الأصل من شهادة الاعدادية او بيان نجاح معتمد بالدرجات
* صورة من شهادة الميلاد
* ايصال سداد الرسوم

وبالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الالكتروني واستوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الالكتروني وهم الفئات الآتية:

* طلاب أبناؤنا في الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.
* الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون الشروط التقدم. 
*  الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني. 
* الطلاب الحاصلون على براءة اختراع وصدر بها شهادة براءة معتمدة من أكاديمية البحث العلمي.
* الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.
*  طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام .

والجدير بالذكر أن الطلاب المصريين فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل وتسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

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