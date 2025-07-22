وفاة الفتاة المصابة في حادث تسرب الغاز بـ 15 مايو

لفظت الفتاة المصابة في تسرب الغاز بمدينة 15 مايو أنفاسها الأخيرة، بعد 8 أيام من تواجدها في المستشفى متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

كانت الفتاة قد أصيبت في حادث تسرب غاز داخل شقة بمنطقة 15 مايو وتوفى شقيقها في الحادث، وتم حينها نقلها إلى مركز السموم إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع شاب وإصابة شقيقته في 15 مايو وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات مصرع شاب ثلاثيني وإصابة شقيقته جراء تسرب غاز حدث داخل الشقة وتم نقل الفتاة لمركز السموم ونقل جثة الشاب إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.