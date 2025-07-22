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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة والدة  الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود، حيث سيصلي عليها  ـ اليوم الثلاثاء الموافق27 /  1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي السعودي وفا اليوم الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود المولود في أبريل 1990، عن عمر 36 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض ودخوله بغيبوبة خلال 20 عاماً، وذلك وفق ما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية.

وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث مروري أليم في لندن، وظل طيلة هذه السنوات تحت الرعاية الطبية، وكان الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال. وكان طالباً في الكلية العسكرية في عام 2005 عندما تعرّض لحادث سير مروع أدخله في غيبوبة دائمة حتى اليوم.

واقيمت صلاة الجنازة عليه  الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأصدرالديوان الملكي السعودي بياناً جاء فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وصلي عليه في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

السعودية الديوان الملكي الأمير النائم وفاة الامير النائم جامع الإمام تركي بن عبدالله

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