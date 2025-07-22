رئيس الأولمبية المصرية يهنئ اتحاد ألعاب القوى بعد التوهج في نيجيريا بـ25 ميدالية قارية

وجّه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة العميد حاتم فوده، وذلك بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر للشباب والناشئين خلال مشاركته في البطولة الأفريقية لألعاب القوى تحت 18 و20 سنة، والتي أقيمت مؤخرًا في مدينة "أيسا" بنيجيريا خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو 2025.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية بالأداء المشرف والروح العالية التي ظهر بها اللاعبون واللاعبات المصريون، مؤكدًا أن حصد 25 ميدالية متنوعة (5 ذهب – 10 فضة – 10 برونز) في واحدة من أقوى البطولات القارية يعكس حجم التطور الذي يشهده اتحاد ألعاب القوى من حيث الإعداد، والاستراتيجية الفنية، واكتشاف المواهب الشابة.

كما أعرب إدريس عن تقديره للدور الذي قام به مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، والجهاز الفني والإداري بقيادة الدكتور محمد عبد الرؤوف، والمدرب العام الدكتور وسام سيد، وجهود محمد أبو فندي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، في تهيئة أجواء مثالية للاعبين وتحقيق هذا الإنجاز في ظل تحديات متعددة خلال فترة البطولة.

أكد إدريس أن هذا التفوق يفتح آفاقًا جديدة أمام ألعاب القوى المصرية للمنافسة على ميداليات أولمبية، خاصة مع وجود عناصر واعدة مثل أسيل أسامة وملك عبد الغني، وغيرهم من الأبطال الصاعدين الذين أثبتوا قدرتهم على التألق أمام كبار القارة.

أضاف أن اللجنة الأولمبية المصرية تدعم كل الاتحادات النوعية في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الرياضة، وتسعى إلى تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات الوطنية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد داكار 2026 للشباب وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما حرص المهندس يا سرإدريس علي توجيه التحية إلى كافة أبطال وبطلات مصر المشاركين، مطالبهم بمواصلة العمل والحفاظ على هذا المستوى، لما له من تأثير مباشر على سمعة الرياضة المصرية إقليميًا ودوليًا.