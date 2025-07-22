انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر على الطريق الحر ببنها

شهد الطريق الحر في اتجاه مدينة بنها، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر، وذلك قبل الوصول إلى الطريق الإقليمي بحوالي كيلومترين.

وأسفر الحادث عن تعطل جزئي في حركة المرور بالمنطقة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث، تبين حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر، وذلك قبل الوصول إلى الطريق الإقليمي بحوالي كيلو مترين،حيث يجري التعامل مع آثار الانقلاب وتسيير حركة السير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وعلى الفور تم رفع السيارة وإزالة الحمولة من نهر الطريق،

وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها جزئيا على الطريق.