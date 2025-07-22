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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نيابة العلمين تقرر حبس المتهمة في واقعة "طفل الجت سكى" 15 يوما

الطفل أدم
الطفل أدم
أحمد بسيوني


أمرت نيابة العلمين، المنعقدة في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم، بحبس المتهمة مريم.أ بطلة واقعة "طفل الجت سكي"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة في وقت لاحق، بعرض المتهمة بواقعة مصرع الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع والمعروف إعلاميا بـ “طفل الجت سكي” على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار التظلم المقدم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن عدم تنفيذ قرار سابق بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمة مريم.أ كانت تقود دراجة مائية (جيت سكي) بسرعة متهورة على أحد شواطئ الساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، مما أدى إلى وفاة الطفل آدم وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة.

وأكد دراز أن قرار النائب العام جاء فوريا استجابة للتظلم الذي تقدم به نيابةً عن أسرة الطفل المجني عليه، والذي تضمن المطالبة بسرعة تنفيذ إجراء التحليل الطبي، نظرا لأهميته في كشف ملابسات الواقعة وتحديد الحالة الإدراكية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

ومن المقرر أن تعرض المتهمة اليوم على المحكمة للنظر في تجديد حبسها من عدمه، وسط مطالبات متصاعدة من أسرة المجني عليه بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

وكان قد شهد أحد شواطئ الساحل الشمالي مصرع صغير يدعى “آدم” وإصابة 3 آخرين، في تصادم دراجتين مائيتين “جيت سكي”، إحداهما قيادة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا دون تصريح رسمي أو تدريب معتمد.

ووفق ما كشفه إبراهيم دراز، محامي أسرة الصغير الراحل، فإن الفتاة كانت تقود الجيت سكي بسرعة مفرطة وبشكل متهور داخل منطقة غير مخصصة للقيادة الحرة، واصطدمت بمركبة مائية أخرى كانت تجر لعبة مطاطية على متنها أربعة صغار، ما أدى إلى رحيل الصغير “آدم” على الفور، بينما نُقل باقي المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف دراز أن الفتاة كانت في حالة غير طبيعية مرجحًا أنها كانت تحت تأثير مواد مخدرة، وأن عددًا من شهود العيان أكدوا أنها كانت غير متزنة أثناء القيادة.

وقد بدأت جهات التحقيق إجراءاتها في الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي، وقررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بعرضها وقائد الجيت سكي الآخر على مستشفى العلمين لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، في إطار استكمال ملابسات القضية وكشف الحقيقة الكاملة وراء الحادث.

الاسكندرية برج العرب الجت سكي نيابة العلمين الطفل آدم

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