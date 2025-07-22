شوبير: بيراميدز يفاوض صن داونز لضم البرازيلي لوكاس ريبيرو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي للتعاقد مع الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):"بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع صن داونز الجنوب أفريقي لضم الجناح البرازيلي لوكاس ريبيرو كوستا."

وأضاف:"بصراحة، نادي بيراميدز لو بدأ فعلاً في ضم اللاعب ريبيرو، هتكون صفقة أدوية."

وتابع:"هيكون إضافة قوية جداً لنادي بيراميدز، خصوصًا أنهم بيدوروا على جناح جديد لتعويض رحيل إبراهيم عادل."