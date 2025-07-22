رشفوارد يوقع عقود انتقاله إلى برشلونة

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، وقع عقود انضمامه إلى برشلونة، على سبيل الإعارة.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "أكس": "ماركوس راشفورد وقّع للتو عقدًا كلاعب جديد لبرشلونة٠.

وأضاف: "كما تمّ توقيع عقد مع مانشستر يونايتد لضم نجمه على سبيل الإعارة مع بند شراء بقيمة 30 مليون يورو".

وختم: "يتحمل برشلونة إجمالي راتب راشفورد بقيمة 14 مليون يورو".

مسيرة راشفورد

أمضى راشفورد مسيرته الكروية بأكملها في يونايتد، مسجلاً 138 هدفاً في 429 مباراة وفاز بخمسة ألقاب رئيسية، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين والدوري الأوروبي.

لكنه عانى من أجل الارتقاء باستمرار إلى مستوى الضجة التي أحاطت به عندما ظهر على الساحة كمراهق في عام 2016 - إذ سجل 20 هدفاً فقط أو أكثر في ثلاثة مواسم، وفي آخر موسمين له مع يونايتد، سجل ما مجموعه 15 هدفاً وأضاف أربعة أهداف أخرى في 17 مباراة معاراً إلى فيلا.