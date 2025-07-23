الأولى علمي رياضة: لم أكن أتوقع المركز الأول «والوزير مكلمنيش».. وهذه خطتي|فيديو

أكدت سمية السيد، الأولى على الثانوية العامة "شعبة علمي رياضة"، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الصحفيين، والذي أبلغها بأنها الأولى على الثانوية العامة، مشيرةً إلى أنها لم تتلقَّ أي اتصال من الوزارة.

وقالت سمية السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنها كانت تذاكر بصورة عادية، ولم تكن تذاكر طوال اليوم، ولم يساعدها أحد من إخوتها.

وتابعت الأولى على الثانوية العامة "علمي رياضة" أنها لم تكن تتوقع إطلاقًا أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدةً أنها كانت تقضي ساعات طويلة في المذاكرة دون مبالغة، معتمدةً على الدروس الخصوصية كوسيلة دعم تعليمي فعّالة.