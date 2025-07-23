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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الوادى الجديد يوجه بإنهاء الفترة المسائية فى العام الدراسى المقبل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، بإنهاء العمل بالفترة المسائية مطلع العام الدراسى المقبل فى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس والحجرات الدراسية لضمان أمن وسلامة الطلاب والعمل على توفير بيئة تعليمية أكثر جاذبية متميزة صحية وآمنة أمام الطلاب، والجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد 2025/2026.

جاء ذلك خلال عقده لقاءً موسعًا ومديرى ووكلاء إدارت الداخلة وبلاط والفرافرة ومديرى ووكلاء المدارس التابعة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالداخلة، وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من جميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة من أجل منظومة تعليمية متميزة يشهدها تعليم المحافظة فى الفترة الحالية.

ووجه وكيل تعليم الوادى الجديد بالانتهاء من دهان الفصول، والتشجير والتجميل، والحفاظ على نظافة الفصول وصيانتها بما يعكس بيئة تعليمية نظيفة وآمنة ترحب بالطلاب مما يساهم فى تحقيق أهداف التعليم بشكل منضبط مؤكدًا على أن نظام البكالوريا المصرية يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور، عبر تقديم نظام تعليمى أكثر مرونة، وعدالة ويتيح فرص متعددة أمام الطالب من أجل التعلم ولمستقبل أفضل، وان الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعى الفروق الفردية.و تم إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمصرية، إلى جانب دور نشر وطنية

وأكد فضل على بدء بالفعل تدريب معلمى اللغة العربية على المناهج المطورة، والأسبوع المقبل تدريب معلمى الدراسات الاجتماعية، يليه تدريب معلمى اللغة الإنجليزية وسرعة الانتهاء من استلام الكتب المدرسية من مخازن المديرية أولًا بأول لضمان وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى المدارس ومنها إلى الطالب دون التقيد بدفع المصروفات.

وفى ختام اللقاء استمع فضل إلى مجموعة من الاستفسارات والمقترحات التى طرحها الحضور والتى تهدف إلى تطوير منظومة العمل والنهوض به ولأجل منظومة تعليمية متميزة ومنضبطة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الفرافرة

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