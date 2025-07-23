نشرة المرأة والمنوعات| العصب الحائر سر الإغماء المُفاجئ وانخفاض الضغط.. أطعمة تقلل شهيتك تجاه الحلويات بدون حرمان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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