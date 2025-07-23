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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: الطريق إلى الله ليس صراعا مع الحياة

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، انه مما يشاع عند بعض الناس أن الطريق إلى الله تعالى مليء بالفتن والمصاعب، وأن التزام المؤمن بدين الله وبطريقه قد يغير مجرى حياته.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه ينبغي أن يكون الطريق إلى الله جزءًا أساسًيا من حياة الإنسان؛ فلمن يسير الإنسان إذا لم يكن سيره في حياته الدنيا لأجل تحصيل رضا الله، والوصول إلى معرفته حق المعرفة؟.

واشار الى ان الدين يأمر المسلم أن يكون متقنًا في عمله، فيزيد بذلك ربحُه، ويطمئن خاطرُه، وتسعد حياتُه، ويتفرغ قلبُه للعبادة، كما يأمره أن يكون نظيفًا جميلًا في صورته وأخلاقه؛ فعن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر". قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. قال ﷺ: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس".
وأما النهي الوارد عن التعلق بالدنيا، والذي يفهمه بعضهم خطأ؛ كحديث : "يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها"، فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ؟ قال : "بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن". فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن؟ قال "حب الدنيا وكراهية الموت".

فالمقصود به ألّا تكون الدنيا هى الغاية والمقصد، فتكون مدعاة أن يسرق الإنسان ويكذب لتحصيل منافعها، هذا هو المنهي عنه، والذي يتمسك بظاهره من لا يفهمون النصوص فهمًا صحيحًا، وقد علمنا مشايخنا أن تكون الدنيا في أيدينا، لا في قلوبنا.

ولا تعارض البتة بين الدين والحياة، فكلاهما طريق واحد؛ والجميع يسيرون في طريق الله بأصل الخلقة دون أن يلتزموا طريقًا معينًا. لكن على الإنسان أن ينتبه للمنهج الذي يتبعه في سيره إلى الله، فلا يُلزِمُ نفسه بما يشق عليها ويصعب، بل يسلك مسلك اليسر والرفق في كل أموره.

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : "يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله". ويقول صلى الله عليه وآله وسلم : "إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق". وقال ﷺ : "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه؛ فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة".

فالطريق إلى الله ليس صراعا مع الحياة حتى يُشَادَّ فيه المسلم نفسه ويُحمّلها ما لا تطيق، بل هو السير في الحياة بالله، ومع الله، وإلى الله، ممتثلًا في هذا السير كل ما شرعه الله عز وجل من تشريعات لتنتظم بها حياة الناس جميعًا، وليس المسلمون فقط، فيسعدون بها، ويطمئنون، ويصلون بذلك إلى سعادة الدارين: الدنيا والآخرة.

الطريق إلى الله التوبة كيف افتح صفحة جديدة مع الله

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