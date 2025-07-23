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كامل الوزير: مستعدون لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الكويت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كامل الوزير: مستعدون لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الكويت

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في فعاليات الملتقى الاستثماري المصري الكويتي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة أكثر من ٣٠ شركة كويتية واتحاد المقاولين الكويتيين واتحاد شركات النقل الكويتية، إلى جانب ١٧ شركة مصرية متخصصة في مشروعات البنية التحتية.

جاءت المشاركة في ختام زيارة الوزير إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله بغرفة التجارة  رباح الرباح رئيس الغرفة، وفراس العودة الأمين العام المساعد، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية.

وأكد الوزير، في كلمته على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، مشيرًا إلى ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في البنية التحتية وتطوير القطاع الصناعي، ضمن رؤية شاملة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن الشركات المصرية المشاركة في الوفد تمتلك من الخبرة والقدرة ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات في الكويت بأفضل جودة وبأسعار تنافسية وفي أقل زمن ممكن.

من جانبه، رحب  فراس العودة بالوفد المصري، مشددًا على اهتمام غرفة التجارة الكويتية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر. 

كما أعرب مسؤولو اتحادات المصارف والمقاولين بالكويت، عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدين اهتمامهم بدعم مشروعات مشتركة في مصر والكويت.

وعرض ممثلو الشركات المصرية خلال الملتقى نماذج من أبرز المشروعات الكبرى التي نفذوها داخل مصر وخارجها، معربين عن جاهزيتهم للعمل في السوق الكويتي وفق أعلى معايير الجودة، بما يتماشى مع خطط التنمية التي تنفذها دولة الكويت الشقيقة.

وعرض ممثلو الشركات المصرية خلال الملتقى نماذج من أبرز المشروعات الكبرى والمقاولين بالكويت عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة

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