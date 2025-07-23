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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بإعداد حفل تكريم للطلاب المتفوقين علميا ورياضيا

محافظ جنوب سيناء خلال حضوره الحفل
محافظ جنوب سيناء خلال حضوره الحفل
ايمن محمد

وجه الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، بإعداد وتجهيز حفلا كبيرا للمتفوقين علميا ورياضيا من طلاب جنوب سيناء، فى جميع المراحل ومختلف المجالات.

جاء ذلك خلال حفل تخرج طلاب وطالبات مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات لدفعة العام الدراسي 2024/2025 ، الذي شهده المحافظ وسط أجواء احتفالية مبهجة، تعكس روح الفخر والانتماء لدي الطلاب.

وشارك في الحفل الدكتورة إيناس سمير  نائبة المحافظ وعادل عتلم  مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومحمد فتحي  مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مديرة المدرسة، ولفيف من المعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور، الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحة التخرج.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم الطلاب عددًا من العروض الفنية والموسيقية التي نالت إعجاب الحاضرين، وأبرزت مواهبهم في التعبير والإبداع.

وفي كلمته، هنأ المحافظ الطلاب والطالبات على تفوقهم، معربًا عن فخره واعتزازه بهم، وموجهًا لهم كلمة تحفيزية قال فيها:

"أبنائي وبناتي... أنتم أمل هذا الوطن ومستقبله. اليوم تضعون أولى خطواتكم نحو مرحلة جديدة في حياتكم، فحافظوا على نجاحكم، وواصلوا السعي بعزيمة وثقة. إن مصر تنتظر منكم الكثير، وبالعلم والإرادة والعمل نحقق التنمية والبناء."

وأضاف محافظ جنوب سيناء قائلا "نحن في محافظة جنوب سيناء، وبتوجيهات القيادة السياسية نضع التعليم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل على توفير كل السبل التي تضمن بيئة تعليمية شاملة ومتطورة، تدعم أبناءنا في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، لبناء جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل."

كما توجه المحافظ بالشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس على جهودهم المخلصة في تنمية الطلاب ورعايتهم علميًا وسلوكيًا، مشيدًا بالدور الإيجابي في دعم العملية التعليمية والتربوية.

وفي ختام كلمته، وعد محافظ جنوب سيناء بتكريم المتفوقين دراسيًا ورياضياً والحاصلين على مراكز متميزة على مستوى المحافظة، دعمًا لهم وتحفيزًا على مواصلة مسيرة التميز.

وحرص الطلاب والطالبات، وأسرهم، على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، في لحظة مليئة بالفخر والفرح، تُوِّجت بنجاح رحلة دراسية واستعداد لمرحلة جديدة من الطموح والعطاء.

جنوب سيناء شرم الشيخ حفل تخرج طلاب

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