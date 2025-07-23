وزير الزراعة: مصر تواجه تحديات المياه بمشروعات المعالجة واستصلاح أراضي الدلتا الجديدة

أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تحديات الأمن المائي، من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بما يساهم في دعم خطط استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الدولة استطاعت تنفيذ خطوات متقدمة في مشروع الدلتا الجديدة، والذي يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، ما يمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار إلى أن مصر باتت تملك قوى واعدة في إفريقيا، وتلعب دورًا محوريًا في محيطها الإقليمي، خاصة بعد نجاح الدولة في تطهير سيناء من الإرهاب، مما أتاح الفرصة لبدء مشروعات تنموية واسعة في المنطقة.