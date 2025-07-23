بالأسماء.. مصرع 4 وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بكسور وجروح متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، ما تسبب في مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

المتوفون هم: “ملك. ح” و"مكة. ح"، 10 سنوات، و"هيام. ق"، و"أسامة. ع".

والمصابون هم: “ريهام. ح”، 20 سنة، و"يوسف. ح"، 12 سنة، و"حسن. ف"، 63 سنة، و"عبد الراضي. م"، 75 سنة، و"محمد. ع"، 25 سنة.

نقل المصابين

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.