رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو ترسخ لبناء مصر الحديثة

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو ، حملت رسائل مهمة تؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على درب بناء الدولة الحديثة، تمامًا كما أراد قادة ثورة يوليو أن تكون.

وأضاف صقر في بيان له ، أن الرئيس السيسي ربط بين التاريخ والحاضر، حين استحضر قيم ثورة يوليو في التحرر الوطني والكرامة والاستقلال، وبيّن كيف أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت منذ 2014 جاءت امتدادًا طبيعيًا لتلك المبادئ العظيمة، ولكن برؤية علمية، وخطط تنموية طموحة، وتوجه نحو بناء دولة قوية وعصرية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن الإنجازات التي استعرضها الرئيس في كلمته، سواء في القضاء على الإرهاب، أو في مشروعات "حياة كريمة"، أو في القضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية، كلها تؤكد أن مصر لا تسير فقط نحو المستقبل، بل تصنعه.

وتقدم رضا صقر بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مختتما: "نثق في القيادة السياسية، وفي وعي شعب مصر العظيم، بأن يواصلا معًا مسيرة البناء، متحدين كل التحديات، متمسكين بروح يوليو، ومبادئ الجمهورية الجديدة.