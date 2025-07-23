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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من نقابة العلاج الطبيعي لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

هنأ الدكتور سامي سعد النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي وأعضاء مجلس النقابة العامة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على اجتياز ونجاح أبنائهم بمرحلة الثانوية العامة.

وقال بيان صادر عن نقيب العلاج الطبيعي، إن النقابة العامة تنتهز الفرصة مرة أخرى لدعوة أولياء الأمور وأبنائهم الراغبين في الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي (الحكومية - الأهلية - الخاصة - الفروع الأجنبية)، لتبيان وتوضيح حقائق مصيرية مستقبلية.

وأشار البيان إلى أنه يوجد (86) كلية علاج طبيعي بعضهم ليس لهم قرارات جمهورية، والأخرى ليس بها أعضاء هيئة تدريس، وغيرها لا توجد بها معامل إكلينيكية وبحثية، والبعض هناك مغالاة شديدة في رسوم التسجيل والقيد، وكليات تمنح درجة البكالوريوس (4 سنوات + امتياز)، أي 5 سنوات ومعتمدة، والأخرى (5 سنوات + امتياز)، 6 سنوات ومعتمدة أيضا.

وأوضح البيان، أن النقابة خاطبت المسئولين بعدم قبول إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة وكذلك غلق بعض القائمين الآن، مختتما: "هذا قول فصل لا هذل ولن نقبل أن تكون هناك بطالة في سوق العمل".

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