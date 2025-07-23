جولة ميدانية لرئيس شركة جنوب الوادي لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"

في إطار اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنمية الصعيد ، ومن منطلق دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين، وضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، قام المهندس أشرف بهاء – رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول – بجولة ميدانية استمرت على مدار يومين، شملت عددًا من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ومواقع الإنتاج في محافظتي قنا والأقصر و أسوان،

بدأت الجولة بتفقد مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنفذها شركات غاز مصر، الحديثة للغاز، وطاقة، حيث شملت الزيارة متابعة الأعمال الجارية في قرية العقب، ومواقع العمل بقرية العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا، بالإضافة إلى زيارة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة قنا. كما تابع أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بنجع الخضروات بقرية الحبيل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار دعم البنية التحتية وتوفير خدمات طاقة نظيفة وآمنة لأهالي صعيد مصر.

وقد رافق المهندس أشرف بهاء خلال هذه الجولة كل من: المهندس مدحت شعبان مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط والمشروعات، والمهندس محمد سعيد سليمان مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية.

كما قام بجولة تفقدية لمواقع شركة كومبو للبترول بمنطقتي البركة وغرب البركة، لمتابعة معدلات الإنتاج الحالية ومراجعة الخطط المستقبلية لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في هذه المنطقة الحيوية، والعمل على تذليل أية تحديات لضمان تحقيق المستهدفات بكفاءة.

وقد رافق سيادته في هذه الجولة كل من الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي للاتفاقيات والاستكشاف، المهندس مدحت شعبان مساعد رئيس الشركة للمشروعات، المهندس إبراهيم عبد الحميد مساعد رئيس الشركة للإنتاج، والمهندس محمد سعيد سليمان مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية،

والمهندس محمود طلبة – رئيس شركة كوم امبو للبترول، المهندس أحمد جبر المدير العام، الدكتور وليد دسوقى مدير عام الاستكشاف بالشركة

بالإضافة إلى عدد من قيادات شركة جنوب الوادي القابضة.

تأتي هذه الزيارات تأكيدًا لحرص شركة جنوب الوادي على المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم جهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد، وتعزيز فرص الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.