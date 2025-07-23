النائب العام خلال زيارة النيابة الإدارية: هيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد.. صور

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٥، المستشار محمد شوقي النائب العام؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقد صاحبه وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار علي مختار مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد عبد العزيز مدير المراسم بمكتب النائب العام.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.

وخلال اللقاء، رَحَّبَ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار محمد شوقي النائب العام والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأجلاء، وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، بما يكفل التكامل بين مؤسسات العدالة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار محمد الشناوي - في قيادة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.