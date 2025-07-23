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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

88 لفافة هيروين| المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرة بالموسكي

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين بمنطقة الموسكي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بحيازة شخص مواد مخدرة والاتجار بها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر  بحوزته علي 88 لفافة هيروين ومبلغ مالي - هاتفين محمول وسلاح ناري.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم هي جوهر الهيروين المخدر والمدرج بالجدول الأول من جداول مكافحة المخدرات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة تجارته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموسكي محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية الهيروين

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