خاص | حسام حسن على أعتاب الاتحاد السكندري

دخل مسئولو الاتحاد السكندري في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

جاء ذلك بناء على متطلبات أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري وسموحة السابق والذي يثق في قدرة اللاعب.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر في تصرحات خاصة أن أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري طالب بالتعاقد مع حسام حسن لحل أزمة الهجوم في صفوف زعيم الثغر.

وتابع المصدر:" أحمد سامي لديه رؤية فنية واضحة تجاه اللاعب الذي سبق له تدريبه في صفوف سموحة.

وأتم: حسام حسن رحب بإنضمامه إلي صفوف سموحة ويتبقي إنهاء إجراءات التفاوضات مع مسئولي مودرن سبورت ".

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس في فترة إنتقالات يناير الماضي “2025”. التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت لمدة موسمين ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.