قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إذاعة القرآن: نقل شعائر صلاة الفجر بصفة دائمة من الجامع الأزهر
تطورات مشروع الضبعة.. موعد تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء في مصر
ليست للمنشآت النووية.. إيران توافق على زيارة فريق فني من وكالة الطاقة الذرية
الصليب الأحمر الفلسطيني: الوضع الإنساني في غزة تجاوز مرحلة الكارثة بمراحل
رابع محطاته الإفريقية .. وزير الخارجية يتوجه إلى مالي ضمن لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاقتصادية والأمنية
توقيع عقدي تسوية استراتيجيين بحضور رئيس الوزراء لتعزيز الاستثمار وحل النزاعات
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والنيجر.. رسالة رئاسية تؤكد عمق العلاقات والتعاون المشترك
محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض
اتحاد الكرة يبحث مع وزارة التعليم المشاركة في بطولة كاف للمدارس
اتحاد الكرة يقرر تسليم 1500 كرة لأندية القسمين الثاني والثالث
مانشستر يونايتد يعزز هجومه بصفقة مميزة.. مبيومو يرتدي القميص الأحمر حتى 2030
فرحانة بيها.. بدرية طلبة تستعرض سيارتها الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص | حسام حسن على أعتاب الاتحاد السكندري

حسام حسن
حسام حسن
حسام الحارتي

دخل مسئولو الاتحاد السكندري في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.

جاء ذلك بناء على متطلبات أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري وسموحة السابق والذي يثق في قدرة اللاعب. 

وعلم صدي البلد من أحد المصادر في تصرحات خاصة أن أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري طالب بالتعاقد مع حسام حسن لحل أزمة الهجوم في صفوف زعيم الثغر.

وتابع المصدر:" أحمد سامي لديه رؤية فنية واضحة تجاه اللاعب  الذي سبق له تدريبه في صفوف سموحة.

وأتم: حسام حسن رحب بإنضمامه  إلي صفوف سموحة ويتبقي إنهاء إجراءات التفاوضات مع مسئولي مودرن سبورت ".

وأعلن مجلس إدارة  نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس في فترة إنتقالات يناير الماضي “2025”. التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق  مودرن سبورت  لمدة موسمين ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

الاتحاد السكندري حسام حسن مودرن سبورت أحمد سامي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

ترشيحاتنا

حسام حسن

خاص | حسام حسن على أعتاب الاتحاد السكندري

منتخب شباب الطائرة

منتخب شباب الطائرة يختتم استعداداته قبل مواجهة تونس ببطولة العالم في أوزبكستان

كوادر شباب مصر

الكيان الشبابي كوادر شباب مصر يشارك في احتفالية ثورة 23 يوليو بقصر الثقافة والفنون بكفرالشيخ

بالصور

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

تان وتاتو.. آية سماحة تخطف الأنظار بإطلالتها الصيفية

اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها
اية سماحة تخطف الانظار بإطلالتها

اقتصادية وموفرة.. سيارة شيفروليه الرياضية 2026 الجديدة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

المزيد