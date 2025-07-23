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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اشتري نيسان قشقاي أوتوماتيك بـ 700 ألف جنيه

نيسان قشقاي موديل 2016
نيسان قشقاي موديل 2016
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

نيسان قشقاي موديل 2016

وجاء هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان قشقاي موديل 2016 ، وتنتمي قشقاي لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2016 الخارجية

نيسان قشقاي موديل 2016

تمتلك سيارة نيسان قشقاي موديل 2016 من الخارج تصميم جذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وتم تثبيت شعار شركة نيسان على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، مرايات جانبية بنفس لون السيارة، 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة.

محرك نيسان قشقاي موديل 2016

نيسان قشقاي موديل 2016

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 181 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية.

مقصورة نيسان قشقاي موديل 2016

نيسان قشقاي موديل 2016

زودت مقصورة سيارة نيسان قشقاي موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، زجاج كهربائي، فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، أحزمة أمان، مرآة داخلية للرؤية، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، كونسول وسطي، حوامل أكواب.

سعر نيسان قشقاي موديل 2016

تباع سيارة نيسان قشقاي موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان قشقاي موديل 2016

جدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب أن تصطحب معك فني سيارات، يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة؛ حتى لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة.

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