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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متى ينتهي فصل الصيف وتتراجع درجات الحرارة؟

فصل الصيف
فصل الصيف
عبد العزيز جمال

يترقب الكثير موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا في مصر، حيث تفصلنا حوالي شهرين فقط عن نهاية هذا الفصل الذي بدأ يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة.

موعد انتهاء فصل الصيف 2025

و يبدأ فصل الخريف يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، ليستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، وهو ما يعني بداية مرحلة انتقالية تتسم بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ووداع الموجات الحارة التي سيطرت على الأجواء خلال فصل الصيف.

بداية الشتاء

ومع نهاية فصل الخريف، يبدأ فصل الشتاء رسميًا يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، لتبدأ الأجواء الباردة في السيطرة تدريجيًا، ويشعر المواطنون بتغير واضح في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

 موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

 موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

ماذا يحدث في الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء، تزامنًا مع وجود الكرة الأرضية في نقطة معينة بمدارها، حيث يميل القطب الشمالي نحو الشمس بمقدار حوالي 23.5 درجة، مما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في العام في نصف الكرة الشمالي.

في هذا الوقت، يتلقى نصف الأرض الشمالي ضوء الشمس بأعلى زاوية مباشرة خلال السنة، ليصبح طول النهار أطول من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يشهد النصف الجنوبي من الأرض العكس تمامًا، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

لماذا يتغير موعد الانقلاب كل عام؟

رغم ارتباط الانقلاب الصيفي بموعد ثابت نسبيًا، إلا أن تاريخه لا يحدث في نفس اليوم كل عام، إذ يتراوح بين 20 و22 يونيو في النصف الشمالي من الأرض، وهذا يعود لعدة عوامل:

الفرق بين نظام التقويم الميلادي (365 يومًا) والسنة المدارية (حوالي 365.242199 يومًا)

الحاجة إلى إضافة يوم كبيس كل أربع سنوات لتعويض الفرق

تأثير قوى الجاذبية للقمر والكواكب

التذبذب الطفيف في دوران الأرض

هذه العوامل تجعل تاريخ بداية فصل الصيف يتغير قليلًا من عام لآخر.

هل نشهد تحسنًا في درجات الحرارة قريبًا؟

مع اقتراب الخريف، من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال أغسطس وبداية سبتمبر، خصوصًا في ساعات الليل. إلا أن موجات الحر قد تستمر متقطعة، لكن حدتها تكون أقل من ذروة الصيف التي نشهدها في يوليو وأوائل أغسطس.

وفي السياق ذاته، تشير بيانات الأرصاد إلى بداية تحسن نسبي في الطقس مع بداية النصف الثاني من أغسطس، حيث يتراجع تأثير المنخفض الهندي الموسمي تدريجيًا، مما يسمح بعودة الرياح الشمالية المعتدلة إلى السيطرة على الأجواء.

توقعات بانفراجة حرارية تدريجية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس أقل حرارة نسبيًا في المناطق الساحلية مع تحسن الرطوبة في بعض الأوقات، بينما تبقى المحافظات الداخلية والصعيد في مواجهة مستمرة مع درجات حرارة مرتفعة حتى نهاية أغسطس، على أن يشهد سبتمبر تحسنًا ملحوظًا وعودة الطقس المعتدل تدريجيًا.

فيما يقترب الصيف من نهايته الرسمية، تلوح في الأفق بشائر الخريف، مع وعود بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية. ويبقى على المواطنين الاستمرار في الاحتياطات اللازمة خلال الطقس الحار، خاصة كبار السن والأطفال، إلى أن نصل إلى الاعتدال الذي يجلبه الخريف في أواخر سبتمبر

موعد انتهاء فصل الصيف فصل الصيف فصل الخريف ماذا يحدث في الانقلاب الصيفي لماذا يتغير موعد الانقلاب كل عام

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