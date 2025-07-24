ركن في الممنوع.. التحقيق مع سائق تعدى على رجل مرور بأكتوبر

تحقق النيابة العامة بأكتوبر مع سائق ميكروباص تعدى على رجل مرور طالبه بالتحرك بسيارته لتوقفه في مكان ممنوع.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحفظت على مقطع الفيديو لفحصه وإرساله للجهات المختصة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي قائد سيارة "ميكروباص" على أحد رجال المرور لمطالبته بالتحرك بالسيارة من مكان غير مخصص لانتظار السيارات لتسيير الحركة المرورية بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يوليو الجاري وخلال تواجد أحد رجال المرور المعين خدمة لتسيير الحركة المرورية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، فوجئ يتوقف قائد سيارة "ميكروباص" في أحد الدورانات بمكان غير مخصص لوقوف السيارات لتحميل الركاب، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، وحال تنبيهه على قائدها بالانصراف تعدى عليه بالسب ودفعه ورفض اتباع تعليمات المرور.

وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.