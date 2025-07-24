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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنقاذ رضيع يعاني من ضعف وتلين القصبة الهوائية بمستشفي ابيار بالغربية

ابطال غرفة العمليات
ابطال غرفة العمليات
عبدالصمد ماهر

استعرضت وزارة الصحة والسكان ، انجازات عدد من مستشفياتها خلال الفترة الماضية وتحديدا داخل غرفة العمليات .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مستشفى ابيار المركزي بقيادة  الفريق الطبي في إنقاذ رضيع يعاني من ضعف وتلين القصبة الهوائية مع ضيق في مجرى التنفس الزفيري.

استقبلت المستشفى طفل رضيع (54) يوم) وكانت الأعراض والتشخيص المبدئي لحالته صعوبة في التنفس من وقت الولادة هي صعوبة في البلع وشرقة وقت الرضاعة

واوضحت الوزارة أنه بعد إجراء بعض التشخيصات له كان التشخيص النهائي لحالته ضعف وتلين القصبة الهوائية مع ضيق في مجرى التنفس الزفيري

الإجراءات التي تمت للطفل

  • جهاز تنفس صناعي كلي
  • غازات دم
  • تحاليل شاملة
  • مضادات حيوية حسب المزارع

الإجراءات العملية ذات المهارة التي تمت للطفل

  • أشعة بالصبغة.
  • منظار على الشعب الهوائية.
  • خطة العلاج بعد التشخيص.
  • استكمال العناية بالصدر واستكمال المضادات الحيوية حسب المزارع.
  • الرضاعة (لبن مضاد الارتجاع عن طريق أنبوبة المعدة)

واوضحت وزارة الصحة أنه تمت متابعة وزن الطفل للوصول للوزن الطبيعي مع محاولة إرضاعه بالفم على فترات متباعدة لحين تحسن الحالة مشيرة إلي أن  هذا النجاح يأتي بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي

ضيق تنفس مستشفي ابيار وزارة الصحة طفلة الغربية

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