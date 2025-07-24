5 أخطاء يجب تجنبها عند تناول بذور الشيا .. احذر منها

هناك عوامل عديدة تجعل بذور الشيا إضافةً غذائيةً أساسيةً للنظام الغذائي، تُعرف هذه البذور الصالحة للأكل أيضًا باسم سالبا شيا أو الشيا المكسيكية، وهي غنيةٌ بالعناصر الغذائية، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي لا تُعزز صحة الجهاز الهضمي فحسب، بل تدعم أيضًا صحة القلب وتُقلل من تلف الخلايا.



أخطاء يجب تجنبها عند تناول بذور الشيا



على مر السنين، ابتكر الأشخاص طرقًا مختلفة لتناول بذور الشيا ودمجها في نظامهم الغذائي، بدءًا من إضافتها إلى العصائر وصولًا إلى مزجها مع الشوفان المنقوع طوال الليل. ومع ذلك، لا يزال البعض يرتكبون أخطاءً عند تناول بذور الشيا. فيما يلي بعض منها:



-عدم نقعها قبل الأكل

في حوار مع فريق OnlyMyHealth، قالت الدكتورة سرباني موخيرجي، أخصائية التغذية في مستشفى فورتيس، أناندابور، كولكاتا، إن نقع بذور الشيا هو الطريقة الأكثر تغذيةً لتناولها، وبينما يُمكن تناولها كاملةً أو مطحونةً، أكدت أن نقعها يزيد من فوائدها.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية،نقع بذور الشياقد يقلل أيضًا من خطر الاختناق، وهو خطر مرتفع عند تناوله جافًا، وفقًا لـكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامةفي تقرير حالة تم تقديمه في الاجتماع العلمي السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي في عام 2014، ذكر مريض تناول بذور الشيا الجافة مع كوب من الماء أن البذور توسعت في المريء وتسببت في انسداد.



-عدم البقاء رطبًا

يُعتقد أن بذور الشيا تمتص الكثير من السوائل، ولذلك يُنصح دائمًا بترطيب الجسم جيدًا، تشير التقارير إلى أن بذور الشيا تمتص ما يصل إلى 30 ضعف وزنها من الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، خاصةً إذا تم استهلاك هذه البذور الصغيرة بكميات كبيرة.



-تناول الكثير من الطعام في وقت واحد

وفقًا للدكتور موخيرجي، على الرغم من عدم وجود كمية يومية مُوصى بها من بذور الشيا، فإن التوصية الشائعة هي حوالي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميًا، الإفراط في تناول هذه البذور الصغيرة قد لا يؤدي فقط إلى مشاكل هضمية، وإمساك، وإسهال، وانتفاخ، وغازات، بل قد يؤثر أيضًا على مستويات السكر في الدم.

لذلك ينصح بالبدء ببطء ثم زيادة الجرعة تدريجيا لتجنب المضاعفات.

-إضافتها إلى الأطعمة غير الصحية

في حين أن بذور الشيا من أكثر الأطعمة الصحية التي يُمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي، إلا أن إضافتها إلى أطعمة غير صحية كالمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة لن تُجدي نفعًا. فهذه الأطعمة لا تُزيد من. خطر الإصابة بمرض السكري ولكن يمكن أن تؤدي هذه الأمراض أيضًا إلى مشاكل في القلب، مما يجعلك أيضًا مصابًا بالسمنة، وهو في حد ذاته عامل خطر رئيسي للإصابة بالأمراض المزمنة.

لذلك، يمكنك الحصول على الفوائد عن طريق إضافة بذور الشيا إلى الخيارات الصحية مثل الزبادي، أو دقيق الشوفان، أو العصائر.

-المساس بتخزينهم

إذا لم تُخزّن بذور الشيا بشكل صحيح، فقد تفسد وتصبح لزجة أو متكتلةً، بل قد تُشكّل أيضًا مخاطر صحية. لذلك، يُنصح بتخزينها في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد ومظلم.

المصدر: onlymyhealth

