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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط التقديم في مدارس المتفوقين STEM لعام 2025 / 2026

التقديم في مدارس المتفوقين STEM
التقديم في مدارس المتفوقين STEM
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” للعام الدراسي القادم 2025 / 2026

شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” تتمثل في:

أولا : الشروط العامة :
- أن يكون الطالب مصري الجنسية
- ألا يزيد عمر الطالب في ١/ ١٠/ ٢٠٢٥  عن ١٨ عامًا. 
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

ثانيا : شروط خاصة:
يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” أن يكون مستوفيا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٧٤,٥) درجة فأكثر بنسبة تعادل (۹۸% ) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (٢٦٦) درجة فأكثر بنسبة تعادل (٩٥% ) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

شروط التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لـ التقديم في مدرسة المتفوقين بعين شمس ، يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (٢٥٢) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس .

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM”

يمكن الآن  التقديم الكترونيًا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM” ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حتى تاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط الالكتروني:  https://emis.gov.eg/ 

التقديم في مدارس المتفوقين التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

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