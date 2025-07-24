هل يوجد مجاملات في اختيار حكام مباريات الدوري؟.. الصباحي يكشف مفاجأة

أكّد الحكم الدولي السابق محمد الصباحي أن خبراء التحكيم الأجانب الذين استعانت بهم الكرة المصرية لم يحققوا أي تطوير حقيقي على مستوى التحكيم، مشيرًا إلى أن الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الحالي، هو الأفضل بينهم.

وقال الصباحي خلال ظهوره الإعلامي في برنامج "الماتش" مع إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد":"مرّ على التحكيم المصري أكثر من خبير أجنبي، ولم نرَ أي بصمات واضحة. أوسكار هو الوحيد الذي يعمل بنظام الفيفا ويحرص على إقامة معسكرات ومحاضرات فنية بشكل دوري، تمامًا كما كان يفعل الكابتن عصام عبد الفتاح".

قرار اعتزال الحكام بعد سن 45 ليس من أوسكار

وأوضح الصباحي أن قرار إيقاف الحكام عن التحكيم بعد سن 45 عامًا لم يكن قرار أوسكار، بل تم بدفع من عناصر داخلية في الاتحاد المصري، ضاربًا المثل بالحكم الإيراني-الأسترالي علي رضا فغاني، الذي أدار النهائي والافتتاح في كأس العالم للأندية رغم تجاوزه سن الـ45.