بنفيكا يضع اللمسات الأخيرة لاستعادة جواو فيليكس من تشيلسي

أكد تقرير صحفي، اقتراب نادي بنفيكا البرتغالي من استعادة نجمه السابق جواو فيليكس من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير برتغالية، وصلت مفاوضات صفقة ضم جواو فيليكس إلى مراحلها الأخيرة، ويسعى بنفيكا لإتمام الصفقة قبل يوم السبت.

وسيكون العرض النهائي لضم 27 مليون يورو، وسيعود اللاعب البرتغالي إلى وطنه بعد أن غاب عن مستواه في السنوات الأخيرة، بحسب التقارير.

منافسة سعودية على ضم فيليكس

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام عدد من الأندية السعودية بالحصول على خدمات النجم البرتغالي جواو فيليكس، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع "البلوز".

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لا يدخل ضمن حسابات المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني الجديد لتشيلسي، ما يعزز من احتمالية رحيله عن النادي اللندني هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس يحظى أيضًا باهتمام من عدة أندية في البرتغال، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك رغبة قوية من جانب أندية سعودية – لم يتم الكشف عن أسمائها – في التعاقد مع اللاعب، الذي يتمتع بخبرة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.