مصرع شخص فى حريق مصنع فوم بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصنع فوم بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث أسفر الحريق عن مصرع شخص، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مصنع فوم بأرض جبر دائرة مركز شرطة قليوب.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء، مدعمة بسيارة إسعاف للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع فوم بأرض جبر دائرة مركز شرطة قليوب، كما أسفر الحريق عن مصرع شخص نتيجة تعرضه لحالة اختناق.



من جانبه يتابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعمال السيطرة على الحريق، وكذلك أعمال التبريد بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور أعضاء المركز.