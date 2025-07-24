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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 8 جنود إسرائيليين في عملية دهـ.ـس قرب «بيت ليد» شمال تل أبيب

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي إصابة 8 جنود في عملية دهس قرب بيت ليد وسط إسرائيل.

وكان 9 إسرائيليين أُصيبوا صباح اليوم الخميس بجراح متفاوتة في عملية دهس وقعت شرق مدينة نتانيا شمالي تل أبيب.

وذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بأن مركبة انحرفت عن مسارها ودهست مجموعة من الإسرائيليين داخل موقف للحافلات على الشارع رقم 57 في بلدة "كفار يونا"، قبل أن يفر السائق من المكان.

ووفق بيان الشرطة، فقد عُثر على المركبة لاحقًا في حقل قريب دون العثور على السائق، وسط ترجيحات بأنه تلقى مساعدة للهروب من الموقع.

ونبهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن جيش الاحتلال أغلق المعابر القريبة من موقع العملية والمؤدية إلى مدينة طولكرم، خشية فرار المنفذ إلى الضفة الغربية.

كما أغلقت الشرطة شارع 57 في كلا الاتجاهين، ونصبت حواجز أمنية، واستعانت بطائرات مروحية في إطار عمليات البحث عن المنفذ.

جيش الإحتلال الإحتلال الإسرائيلي عملية دهس مدينة نتانيا شرطة الاحتلال الإسرائيلي كفار يونا

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