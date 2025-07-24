تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. 9 مصابين واستنفار أمني إسرائيلي واسع

أسفرت عملية دهس وقعت صباح اليوم الخميس بالقرب من مفترق بيت ليد شرق مدينة طولكرم عن إصابة تسعة إسرائيليين، معظمهم من الجنود، بجراح وصفتها مصادر طبية إسرائيلية بأنها بين الطفيفة والمتوسطة.

وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، خلال مداخلة على الهواء مع الإعلامية منى عوكل، أن العملية نُفّذت عند محطة حافلات كان يتجمع فيها جنود بانتظار المواصلات.

المهاجم لاذ بالفرار.. والمطاردة مستمرة

وأوضحت السلامين أن المنفذ فرّ من الموقع عقب تنفيذ العملية، مما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق حملة مطاردة مكثفة باستخدام المروحيات والطائرات المُسيّرة، وسط استنفار واسع للقوات في محيط طولكرم ومداخل مدن الضفة الغربية.

ووفق الإعلام العبري، تم العثور على المركبة التي استُخدمت في العملية، بينما لا يزال البحث جارياً عن السائق الذي نفذ الهجوم.

الموقع شهد عملية دامية عام 1995

وسلطت السلامين الضوء على حساسية الموقع الجغرافي للعملية، مشيرة إلى أن مفترق بيت ليد يُعد نقطة مرور مركزية للمستوطنين بين مستوطنة "عناب" ومدينة نتانيا، وأن هذا المفترق كان قد شهد في عام 1995 عملية كبيرة نفذتها حركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل 22 جنديًا إسرائيليًا، وهو ما يرفع من مستوى التوتر الأمني في المنطقة.

استنفار في الضفة الغربية ونشر حواجز

في أعقاب العملية، فرضت قوات الاحتلال حالة استنفار أمني واسع، شملت نشر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في عدة مناطق من الضفة الغربية، خصوصًا في محيط طولكرم، وسط مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية في الأيام المقبلة.