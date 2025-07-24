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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا سيكويا الكروس أوفر الجديدة

تويوتا سيكويا موديل 2026
تويوتا سيكويا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سيكويا موديل 2026، وتنتمي سيكويا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتميز بتصميم عصري وجذاب، ويتوافر بها الكثير من التكنولوجيا المتطورة .

تويوتا سيكويا موديل 2026

محرك تويوتا سيكويا موديل 2026

تحصل تويوتا سيكويا موديل 2026 قوتها من 6 سلندر مزدوج التيربو، بجانب بطارية سعة 1.87 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 10 سرعات، وتنتج قوة  437 حصان، وعزم دوران 790 نيوتن/متر .

تويوتا سيكويا موديل 2026

مواصفات تويوتا سيكويا موديل 2026

تمتلك تويوتا سيكويا موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيًا، وبها جلد صناعي SofTex مع خياطة متباينة، وبها مقصورة فاخرة، ولمسات خشب رمادية داكنة، وبها لون جديد Wave Maker أزرق، ويعد هذا اللون خيار بصري يميز السيارة على الطريق وداخل السوق، ويعكس روح الفئة الرياضية، وبها تحكم كهربائي للكراسي بـ 10 اتجاهات .

تويوتا سيكويا موديل 2026

زودت سيارة تويوتا سيكويا موديل 2026 ، بـ نظام Toyota Safety Sense 3.0 وهي مجموعة متكاملة من تقنيات السلامة المتقدمة التي تشمل أنظمة مثل التحذير من مغادرة المسار، ومساعدة تتبع المسار، والتحكم التكيفي في السرعة، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الكشف عن المشاة.

تويوتا سيكويا موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا سيكويا موديل 2026، مثبت سرعة متكيف يحافظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك، مما يقلل من خطر الاصطدام في حركة المرور، ومساعد الحفاظ على المسار يساعد في الحفاظ على السيارة داخل المسار عن طريق توجيه عجلة القيادة بلطف.، وكاميرات 360 درجة توفر رؤية شاملة للسيارة من جميع الزوايا، مما يسهل عملية الركن والمناورة في الأماكن الضيقة، ومستشعرات ركن يرسل تنبيهات صوتية ومرئية لمساعدة السائق على تجنب الاصطدام بالعوائق أثناء الركن .

تويوتا سيكويا موديل 2026

وبها نظام كشف النقطة العمياء الذي ينبه السائق إلى وجود مركبات في النقطة العمياء أثناء تغيير المسار، وتنبيه حركة المرور الخلفية ينبه السائق إلى حركة المرور القادمة من الخلف أثناء الرجوع للخلف، وبها توافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto يسمح للسائق بالاتصال بهاتفه الذكي واستخدام تطبيقاته المفضلة، بما في ذلك الملاحة والموسيقى والمكالمات، مع الحفاظ على تركيزه على الطريق.

تويوتا سيكويا موديل 2026 محرك تويوتا سيكويا سيكويا موديل 2026

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