اتقبض عليهم .. حبس سائقي التوك توك تشاجرا بالأسلحة على مواقع التواصل

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائقي التوك توك ظهرا علي وسائل التواصل الاجتماعي في مشاجرة بالأسلحة.

حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين سائقى مركبتى "توك توك" بالأسلحة البيضاء بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين (سائقى مركبتى "توك توك" أحدهما مصاب بجرح قطعى باليد – مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول أولوية المرور .

أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 سلاح أبيض ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.