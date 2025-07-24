محمد عبدالمنصف يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي الأبيض مع مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": “مصطفى محمد، خارج حسابات نادي الزمالك”، مؤكدًا: "نادي الزمالك لا يفكر في التعاقد مع مصطفى محمد، نظرًا لراتب اللاعب الكبير فضلًا عن أن نادي نانت، سيطلب مقابلا ماديا كبيرا للتفريط في خدمات اللاعب".

وأضاف: “الزمالك يتحرك للتعاقد مع ثنائي أفريقي، ولكن النادي يواجه أزمة في إتمام التعاقد معهم، نظرًا لارتباط النادي بعدد معين من اللاعبين الأفارقة”.

وتعاقد الزمالك مؤخرا مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لاعب فريق بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.