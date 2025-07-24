كلنا اتأثرنا بـ كتالوج..تارا عماد تحكي تفاصيل تصوير مسلسلها وتربطه بحياتها

نشرت الفنانة تارا عماد بعضا من كواليس تصوير مسلسل كتالوج، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت على تلك الصور قائلة: "كتالوج، اقدر اتكلم عن نفسي وعن كل واحد اشتغل في المسلسل دة سواء قدام الكاميرة او وراها ان كلنا اتأثرنا بكتالوج بأشكال ومختلفة و في نفس الوقت اثر فينا بشكل موحد".

وتابعت: “الفقدان مع انه محطة هنقف فيها كلنا, بس برضو دائماً بتكون صادمة، اخر صورة هي صورة من قاعدة طرابيزة عملناها عشان نقرأ السكريبت كلنا و انا فاكرة كويس اني رجعت يومها البيت وحكيت لمامتي عن المسلسل واني متحمسة، وقتها فكرة الفقدان مكنتش بتسمع اوي عندي، او بالاصح انا كنت فاهمة الفكرة بس احاسيسها كانت بعيدة عليا”.

وأكملت: "ابتديت تصوير كتالوج السنة الي فاتت و صورت كام مشهد و بعدها والدتي توفت اللّٰه يرحمها، كملت تصوير المسلسل بعدها بشوية لأن انا كنت عارفة قد ايه مامتي كانت هتبقى عايزاني ابقى كويسة وقد ايه هي كانت متحمسة للمسلسل، يشاء القدر إن لما ارجع أول يوم يكون مشهد بقول فيه “ادعولها بالرحمة”.



واختتمت قائلة: "في لحظتها و لحد دلوقتي مقدرش انكر و لو للحظة إن مامتي كانت معايا وحاسة بيا و سمعاني و بتسندني و مازالت".

قصة مسلسل كتالوج



مسلسل "كتالوج" دراما دافئة تجمع بين الفكاهة الهادئة والمشاعر، وتدور قصة يوسف (محمد فراج)، رجل يجد نفسه فجأة مسؤولًا عن تربية طفليه بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور)، حيث يكتشف يوسف سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية حول التربية التي كانت زوجته الراحلة قد سجلتها قبل موتها، وكل فيديو يصبح دليل ومنارة تعيده الى قلوب أولاده، حيث يكتشف قوة لم يكن يعلم بوجودها.

أبطال مسلسل كتالوج



مسلسل كتالوج من بطولة محمد فراج ، وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقى صخر ، خالد كمال، بيومى فؤاد، دنيا سامى، الطفل على البيلى، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني وتأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.