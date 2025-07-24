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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفارقة لا تخطر على البال .. محمد سعيد محفوظ يكشف سر زواجه

الإعلامي محمد سعيد محفوظ وزوجته أثناء كتب الكتاب
الإعلامي محمد سعيد محفوظ وزوجته أثناء كتب الكتاب
شروق عادل

احتفل الإعلامي محمد سعيد محفوظ بحفل زفافه اليوم على الدكتورة مها فتحي، بدار مناسبات مسجد الشرطة.

وروى محفوظ قصة الحب التي جمعت بينه وبين زوجته، وأنها كانت حب عمره منذ ثلاثين عاماً، لأنها كانت "بنت الجيران"، لكن القدر فرقهما، ليعودا من جديد بعد 28 عاماً ويلتقيا.

وتابع محفوظ أن مروره بالحادث الذي شهده يناير الماضي، كان قدره كي يتزوج حب عمره، لأن الطبيبة التي تعالجه هي نفسها "بنت الجيران" وحب العمر.


وحضر الاحتفال عدد كبير من المشاهير والفنانين كالفنان محمد فؤاد والذي استقبله بحفاوة شديدة وقام بالغناء أثناء استقبال العروسين، والفنان علي الحجاز والفنان خالد عجاج.
 

الإعلامي محمد سعيد محفوظ هو مقدم برنامج العاشرة على شاشة اكستر نيوز، وبدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام 1998 بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام 2005 في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.
 

والتحق محفوظ بالأهرام عام 1995، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في فبراير 2014 إلى مايو 2016، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر 2018.


 

وحصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا، وعمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.

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