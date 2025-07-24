مكة عبد اللاه: تعلمت من أبي الصراحة ووالدتي الكرم

كشفت الحاجة مكة عبد اللاه، أقدم رائدة ريفية في مصر، عن بعض ملامح نشأتها وتربيتها التي ساهمت في تشكيل شخصيتها، مؤكدة أن والدها، الذي كان يعمل غفيرًا في مصنع السكر، غرس فيها قيم الصراحة والصدق، وعدم الخوف من الاعتراف بالأخطاء.

وقالت مكة، خلال لقائها في برنامج "ست ستات" على قناة DMC، إنها تعلمت من والدها ألا تكتفي بنصف المعروف، بل أن تقدم الخير كاملًا، مضيفة: "كان يقول لي دايمًا: ما تديش نص رغيف للي محتاج، اديله رغيف كامل".

كما تحدثت عن والدتها التي ورثت عنها روح الكرم وحب الخير، موضحة أنها كانت تطهو الطعام وتجهز الخبز باستمرار، خاصة في شهر رمضان، حيث كانت الأسرة تعد "الخُمّارية"، وهي وجبة شعبية مشهورة في صعيد مصر، يتم تجهيزها طوال الشهر الكريم.

وفي حديثها عن الزواج وتقاليد المجتمع الريفي، أشارت مكة عبد اللاه إلى أنها تزوجت زواجًا تقليديًا، قائلة: "ماكانش عندنا حاجة اسمها حب أو علاقات قبل الجواز، وإحنا بنفهم الجواز إنه ستر وبيت وتفاهم".

وروت موقفًا طريفًا من حياة شقيقتها الصغرى، قائلة: "لما جه عريس يخطبها بكت، لأنها ما كانتش متخيلة إنها تقعد مع راجل غريب في بيت واحد"، في إشارة إلى طبيعة المجتمع الصعيدي المحافظ وقيمه الصارمة فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية والزواج.