طارق فهمي: مخاوف داخل إسرائيل من تكرار 7 أكتوبر لأي جهة مجاورة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن اسرائيل دولة منقسمة من الداخل، مشيرا إلى أن من يحكم إسرائيل المؤسسة الدينية، ورئيس الوزراء الاسرائيلي والحكومة هم مستوطنين.

وقال طارق فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حالة التصعيد في المجتمع الاسرائيلي بها أزمات خاصة أن المواطن الاسرائيلي لا يرغب في إستكمال العدوان على قطاع غزة، والجمهور الاسرائيلي في حالة انقسام.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك مخاوف داخل المجتمع الإسرائيلي من تكرار أحداث 7 أكتوبر من أي جهة مجاورة، مؤكدا أن هناك هاجس من حدوث ضربات قوية من أي دولة عربية، أو وجود صدام مع قوات مسلحة مع أي دولة عربية.